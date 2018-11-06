У Польщі в чотирьох українських заробітчан виявили кір

Найімовірніше, джерелом інфекції стала людина, яка повернулася з України з висипом на шкірі, що помилково сприйняли за алергію.

На півночі Польщі у чотирьох українців, які приїхали працювати, виявили кір.

Про це повідомляє «Польське радіо» з посиланням на Поморського державного воєводського санітарного інспектора.

Як зазначається, захворіли четверо нещеплених громадян України - співробітників виробничої компанії, що розташована в Квідзинському повіті Поморського воєводства.

Зараз встановлюють осіб, які перебували в безпосередньому контакті з інфікованими.

Зазначається, що, найімовірніше, джерелом інфекції стала людина, яка повернулася з України з висипом на шкірі, що помилково сприйняли за алергію.

Раніше в Польщі повідомили про виявлення 17 випадків захворювання на кір неподалік Варшави і один випадок - в столиці. Крім того, українського учня у Володаві госпіталізували з підозрою на кір.

Міністр здоров’я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що всі випадки захворювання на кір завезені з-за кордону. Він також підтвердив, що триває робота над проектом заборони в’їзду до Польщі нещепленим громадянам інших держав.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров’я України, в країні з середини вересня зафіксовано зростання рівня захворюваності на кір. Найвищі показники захворюваності на кір зареєстровані на заході країни – в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Волинській областях через вкрай незадовільний стан охоплення вакцинацією в попередні роки.

«Україна стала сумнівним лідером поширення захворювання на кір, і ми маємо більше половини всіх випадків, які зареєстровані в європейському регіоні», - заявив на брифінгу 1 листопада генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта.

За його словами, за 9 місяців цього року, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого, показники захворюваності на кір в Україні зросли в 17 разів.