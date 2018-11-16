В окупованій Керчі повідомляють про масове отруєння студентів ліцею – 15 людей у лікарні

В інфекційному відділенні місцевої лікарні перебувають 14 дітей та один дорослий, працівник харчоблоку.

Студенти ліцею мистецтв в окупованій Керчі постраждали від гострої кишкової інфекції, у лікарні перебувають 15 осіб.

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Про це повідомляє місцевий ресурс Kerch.FM, посилаючись на місцевий споживнагляд.

Зазначається, що напередодні, 15 листопада, споживнагляд отримав повідомлення з дитячої лікарні про гостру кишкову інфекцію невідомої етіології (ротавірус).

Наразі в інфекційному відділенні лікарні перебуває 14 дітей та один дорослий, працівник харчоблоку. Дві людини знаходяться на амбулаторному лікуванні.

В ліцей прибули фахівці споживнагляду та комісія з окупованого Сімферополя. У навчальному закладі взяли всі необхідні проби.

Зазначається, що сьогодні та в понеділок ліцей не працює.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті пригоди загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.