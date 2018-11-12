У Керчі поряд зі злощасним коледжем "замінували" школу
У Керчі шукали вибухівку в школі, яка розташовується на одній вулиці зі злощасним політехнічним коледжем, в якому 17 жовтня відбулася масова бійня з великою кількістю загиблих учнів.
Про це повідомляє місцевий сайт "Керч.ФМ" з посиланням на очевидців події.
Правоохоронці шукали бомбу у школі №17 по вулиці Войкова. Інформацію про інцидент підтвердили в прес-службі керченського "управління МВС".
"Надійшов виклик, поліція негайно виїхала. На щастя, це був помилковий виклик і вибуховий пристрій на території навчального закладу не виявлено", - повідомили в прес-службі.
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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, внаслідок інциденту загинула 21 особа, близько 50 осіб було госпіталізовано.
На думку експертів, офіційна версія нападу має ряд недоліків, і Росляков не міг діяти один.