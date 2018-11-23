В Україні довідку від лікаря, рецепт та історію хвороби можна буде отримати онлайн

До електронної системи охорони здоров'я eHealth підключено понад тисячу медичних закладів.

Довідку від лікаря, рецепт, історію хвороби – уже від наступного року їх можна отримувати онлайн.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що це завдання стане пріоритетним 2019 року. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

До електронної системи охорони здоров'я eHealth підключено понад тисячу медичних закладів України. Основне завдання системи - збирати дані про лікарні, лікарів та пацієнтів. Повноцінно система eHealth має запрацювати 2020-го.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2019 рік. У ньому на систему охорони здоров'я передбачено 92,3 млрд грн. Заклали кошти на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві.

2019 року через Національну службу здоров’я України здійснюватиметься: відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; пілотний проект з реалізації державних гарантій медобслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.