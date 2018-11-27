Різдвяний піст 2018: як до нього підготуватися та що можна їсти

У меню Різдвяного посту дозволяється до пісних страв додавати трохи рослинної олії та рибу.

З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст 2018, який триватиме до 6 січня.

Гість програми "Сніданок з 1+1", гастроентеролог Наталя Міхньова розповіла, як правильно поститися.

Що не можна їсти під час Різдвяного посту:

- м'ясо;

- яйця;

- молочні продукти.

Що можна вживати у Різдвяний піст:

- рибу;

- сухофрукти;

- хліб;

- каші;

- фрукти;

- вино.

На відміну від Великоднього, у меню Різдвяного посту дозволяється до пісних страв додавати трохи рослинної олії та рибу. У середу та п'ятницю можна вживати лише продукти рослинного походження без олії. Найсуворіший пісний день припадає на Святвечір, тобто вечір напередодні Різдва. Цілий день віряни повинні утримуватися від їжі, аж поки на небі не з'явиться перша зірка.

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Різдвяний піст-2018: які продукти варто включити в раціон:

Оскільки організм позбавляється значної дози білка, який міститься у м'ясі, його потрібно компенсувати іншими продуктами. Раціон повинен бути максимально різноманітним.

1. Цільнозернові злаки: каші, цільнозерновий хліб, горіхи.

2. Рослинні олії.

3. Фрукти та овочі по 4-5 порцій на день. 1 порція — 80 г.

Як підготувати організм до Різдвяного посту

Якщо ви не готували себе до посту завчасно, то не варто різко обмежувати свій раціон. Такі зміни можуть негативно позначитися на самопочутті. Підготовку організму варто почати з поступового обмеження порцій, відмови від м'яса у певні дні, щоб не було стресу для організму.

Лікар стверджує, що не рекомендується дотримуватися посту вагітним, людям похилого віку та дітям. Пам'ятайте, що маючи проблеми зі здоров'ям, краще дотримуватися посту духовно, "очистивши" свої помисли та почуття.