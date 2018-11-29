Низка українських лікарень перейшла у режим воєнного стану (відео)

У кожній області створено перелік закладів охорони здоров’я, що за потреби готові надати необхідну спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу військовим.

Для воєнного стану визначені близько 300 лікарень по всій країні, куди в разі потреби будуть евакуйовувати військових, поліцейських та цивільних.

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У цих закладах має бути запас препаратів крові, необхідних медикаментів та резерв місць у відділеннях та реанімаціях, йдеться в сюжеті ТСН.

Медики кажуть, що готові приймати і цивільних, й військових, але найбільшою проблемою є запас ліків – для невідкладних станів він мінімальний. У мирні часи закупівля була профінансована на третину потреб, а зараз мають бути навіть резерви. Звідки їх брати – думають в усіх медзакладах, що працюють у посиленому режимі під час воєнного стану. Активно говорять про пошуки додаткового фінансування.

Раніше Супрун заявляла, що доступ цивільного населення до медзакладів та правила отримання медичної допомоги на час дії воєнного стану в Україні залишаються незмінними.