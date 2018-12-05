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Уряд схвалив стратегію забезпечення українців ліками до 2025 року

16:06, 05 грудня 2018
Країна
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Рішення схвалено без обговорення / sciencebusiness.net

Кабінет міністрів України затвердив державну стратегію реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено під час засідання уряду. Рішення схвалено без обговорення.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Кабінет міністрів України затвердив державну цільову програму з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб на період до 2022 року.

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Теги: #Україна#ліки