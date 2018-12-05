Уряд схвалив стратегію забезпечення українців ліками до 2025 року

Відповідну постанову схвалено на урядовому засіданні.

Кабінет міністрів України затвердив державну стратегію реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено під час засідання уряду. Рішення схвалено без обговорення.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Кабінет міністрів України затвердив державну цільову програму з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб на період до 2022 року.