Уряд схвалив стратегію забезпечення українців ліками до 2025 року
16:06, 05 грудня 2018Країна
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Відповідну постанову схвалено на урядовому засіданні.
Рішення схвалено без обговорення / sciencebusiness.net
Кабінет міністрів України затвердив державну стратегію реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено під час засідання уряду. Рішення схвалено без обговорення.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Кабінет міністрів України затвердив державну цільову програму з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб на період до 2022 року.
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