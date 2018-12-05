Уряд затвердив програму реабілітації учасників АТО на період до 2022 року

Зокрема, схвалено державну цільову програму з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації.

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову програму з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб на період до 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено без обговорення під час засідання уряду.

Зокрема, схвалено державну цільову програму з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення на період до 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада в Україні зареєстрували Міністерство у справах ветеранів.