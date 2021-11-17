Перші 5 хвилин серце "запускали" просто на підлозі. Потім медики зробили інтубацію, провели штучну вентиляцію легень і 13 хвилин тривала дефібриляція.

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні врятували 47-річну Олену Токарєву, яку госпіталізували з коронавірусом. Зокрема, жінці вдалося вижити після 17 хвилин клінічної смерті.

Жінка не була вакцинована. Медики називають цей день "другим її днем народження", повідомляє Kurs.

Зазначається, що коронавірус у Токарєвої проходив у легкій формі, тому жінка лікувалася вдома. Однак, того дня вона відчула печію у грудях. Коли не було сил більше терпіти, вона викликала швидку. Ймовірно, це був інфаркт.

До лікарні пацієнтка потрапила ще при свідомості і у приймальному відділенні серце раптово зупинилося. Перші 5 хвилин серце "запускали" просто на підлозі. Потім медики зробили інтубацію, а саме ввели особливу трубку в трахею з метою захисту дихальних шляхів пацієнта - це один із засобів проведення механічної вентиляції легень.

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Згодом пацієнтці провели штучну вентиляцію легень і 13 хвилин тривала дефібриляція.

Завідувачка ковідною реанімацією Іванна Дидик розповідала, що такі випадки, щоби життєдіяльність всіх органів і систем людини була відновлена після такого тривалого часу клінічної смерті, – вкрай рідкісні.

"Смерть мозку зазвичай настає через 3 – 7 хвилин після зупинки серця і зупинки дихання. Жінка вийшла зі стану клінічної смерті без жодного неврологічного дефіциту", - додала медик.

Вона також назвала це "шоком і приємним здивуванням", а також їхньою особистою перемогою.

Наступного дня жінку від'єднали від ШВЛ-апарату. Вона була в свідомості і могла розмовляти. Зараз її передали під нагляд кардіологів. Тепер жінка обіцяє щепитися від коронавірусу.

Нагадаємо, як заявляв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, вакциновані люди у п'ять разів рідше інфікуються та мають у десять разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко