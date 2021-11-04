На сьогодні 60% українців позитивно ставляться до вакцинації від коронавірусної хвороби.

Вакциновані люди у п'ять разів рідше інфікуються та мають у десять разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив під час онлайн-брифінгу.

Він нагадав, що згідно з даними дослідження, проведеного у вересні-жовтні 2021 року за підтримки ЮНІСЕФ, USAID та Світового банку, 60% українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19, 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19, а 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов.

Читайте такожВ Україні за добу виявили рекордну кількість хворих на коронавірус з початку пандемії"Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням. І це дійсно так, адже вакциновані люди у 5 разів рідше інфікуються та мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені", - пояснив очільник МОЗ.

Він також поінформував, що найбільше вакциновано дорослого населення принаймні однією дозою у Києві – 54,2%, Київській області – 43,7%, Полтавській області – 42,1%. Також сьогодні вперше 40% показник досягнуто у Дніпропетровській області.

"Найгірші показники у Закарпатській області, де вакциновано всього – 23,2% дорослого населення, та Волинській області – 25,2%. Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники, це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення", - додав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації від COVID-19 розпочалась в Україні 24 лютого.

На сьогодні повністю імунізовані від коронавірусної хвороби – майже 7,7 млн українців.

За даними МОЗ, 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко