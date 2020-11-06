Міністр охорони здоров’я стверджує, що нібито їх відсутність — це суто недоробок окремих аптек.

В Україні немає проблеми із забезпеченням аптек антибіотиками / фото УНІ АН

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов переконує, що в Україні немає проблеми із забезпеченням аптечних закладів антибіотиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання щодо того, що в аптеках на сьогодні не вистачає антибіотиків.

Читайте такожКиївський лікар розповів, чому при коронавірусі призначають антибіотики

Степанов зазначив, що на сьогодні дійсно збільшилася кількість споживання антибіотиків. За його словами, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, споживання антибіотиків збільшилося в 3,5 рази.

Водночас Степанов стверджує, що він розмовляв з представниками фармакологічних підприємств, і вони забезпечені сировиною. Після цих слів з залу прозвучали вигуки, що це не відповідає дійсності.

Але Степанов сказав: “Це правда”. Він додав: “Якщо в якійсь з аптек зникли антибіотики, тобто не завезли, скажемо так, то я думаю, що це виключно поодинокі випадки”.

Також Степанов повідомив, що була нарада за участю керівників аптечних мереж України щодо забезпеченості антибіотиками і вони зазначали, що необхідно звертатися до українців, щоб вони не займалися самолікуванням і не купували одночасно по 3-4 антибіотики. Степанов наголосив: “Це не потрібно, це шкодить здоров’ю українців”.

Міністр охорони здоров’я наголосив, що антибіотики необхідно приймати тільки за призначенням.

Чи лікують антибіотики коронавірус

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк