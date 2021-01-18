Закон про дистанційну торгівлю та поштову доставку лікарських засобів, покликаний забезпечити максимальну доступність медпрепаратів, конкурентні ціни, мінімізувати соціальні контакти в аптечних чергах, зазнає смислових змін.

На сайті Держлікслужби України опубліковано проект постанови Кабінету Міністрів Про внесення змін до Ліцензійних умов на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі медичними препаратами, який докорінно змінює початкові смисли, закладені в закон про дистанційну торгівлю та поштову доставку лікарських засобів. Про це в коментарі нашому виданню сказав громадський діяч, екс-віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.Читайте такожМОЗ посилює контроль продаж ліків в аптеках: з квітня 2021 року інсуліни та антибіотики продаватимуть лише за е-рецептом

"По суті ми бачимо цілеспрямовану підміну понять та основних ідей, закладених у закон щодо створення в Україні абсолютно нового вектора розвитку фармацевтичного ринку. Проект постанови Кабінету Міністрів обнуляє процес створення конкурентного ринку аптечного онлайн-роздробу. Допустити цього, на мій погляд, ніяк не можна", - стверджує Розенко.

За його словами, пропоновані Держлікслужбою правила мають відверто дискримінаційний характер, спрямований на обмеження конкуренції на користь великих стаціонарних аптечних мереж, які поділили між собою фармацевтичний ринок.

"Чого тільки варті пропозиції дозволити онлайн-торгівлю ліками виключно в територіальних межах конкретних областей? Або — дозволити торгувати онлайн лише тим ліцензіатам, які не менше двох років продавали препарати через стаціонарні аптеки, і на момент отримання ліцензії на онлайн-торгівлю мають не менше 10 аптечних пунктів? Я називаю це неприкритим лобізмом з боку державної установи комерційних інтересів аптечних монополістів і повною дискримінацією вільного ринку», - зазначив Розенко.

Крім того, за його словами, проект урядової постанови авторства Держлікслужби має масу інших дрібних «шипів», про які можуть боляче вколотися потенційні оператори онлайн-торгівлі лікарськими засобами на момент ліцензування.

"Взяти до прикладу вимогу Держлікслужби надавати претендентам на онлайн-торгівлю ліками укладений договір з поштовим оператором. Хочу запитати — а на якій підставі поштові оператори укладатимуть договір з потенційним суб'єктом господарювання, у якого ще немає ліцензії на право здійснювати відповідну діяльність? Чому віз поставлений попереду коня? Вельми дивує ще один більш ніж дивний пункт, що вимагає від операторів поштового зв'язку вологого прибирання транспортного засобу, що перевозиться ліки, з використанням дезінфікуючих засобів не рідше одного разу на зміну. Невже в Держлікслужбі не розуміють, що чистота автомобіля, що знаходиться в дорозі при різних погодних умовах, не залежить від кількості вологих прибирань? Та й хто буде перевіряти цю вимогу, які стандарти чистоти? На мій погляд, все це робиться навмисне з метою поховати ідею цивілізованого ринку дистанційної торгівлі ліками в зародку, зберігши повний контроль за виробництвом, формуванням цін і роздрібною торгівлею за власниками великих аптечних мереж», - резюмував Павло Розенко.

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Автор: УНІАН