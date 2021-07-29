За словами головного санлікаря, кілька областей України вже демонструють загрозливу тенденцію щодо захворюваності на COVID-19.

Вже восени Україна може знову перейти в режим жорсткого карантину у зв'язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, однак поки ситуація із захворюваністю на COVID-19 спокійна, і цей час треба використати для вакцинації.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, все залежатиме від темпів вакцинації проти COVID-19, адже чимало країн показують, що за достатнього рівня охоплення вакцинацією їм вдалось або зовсім скасувати карантинні обмеження, або значно скоротити летальність і навіть захворюваність.

"Зараз ми використовуємо адаптивний карантин, що працює за фіксованими показниками. У нас є загальна умова: якщо у двох або більше регіонах протягом певного часу перевищено 2 або більше показників, то Україна буде переходити на наступний епідрівень - тобто жовтий, помаранчевий або навіть червоний. Тому все залежить від того, як швидко буде завершено вакцинацію груп ризику та загального населення, і яка кількість випадків (захворювань на ковід - УНІАН) буде реєструватися", - зазначив головний санлікар.

Поки ж, стверджує Кузін, в Україні немає ознак спалаху захворюваності на COVID-19.

"Ситуація спокійна, однак цей спокій ми маємо використати для вакцинації. ... Зараз є показники як для кожної області, так і для загальнонаціонального рівня. Тому ми будемо використовувати такий же механізм карантину, який працював у січні, в березні й навіть торік. Ця модель, здається, усталена з листопада 2020-го року, вона доволі гнучка та чутлива", - повідомив він.

Водночас кілька областей України вже демонструють загрозливу тенденцію щодо захворюваності.

"Ми бачимо найменші відхилення від показників і завчасно отримуємо інформацію про загрозливі тенденції на рівні областей. За підсумками кількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів перебуває на рівні плато. Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області - там ми маємо посилити систему виявлення та ізоляції контактних осіб і переконатись, що на рівні ОТГ застосовують адекватні протиепідемічні заходи", - повідомив Ігор Кузін.

Коронавірус в Україні: вакцинація і можливе посилення карантину

За минулу добу 28 липня в Україні офіційно виявили 846 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 60 дітей та 41 медпрацівник.

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Експерти наголошують на необхідності пришвидшення темпів вакцинації в Україні.

До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцин від коронавірусу від різних виробників. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, цієї кількості буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення вже у 2021 році.

Водночас Міністерство охорони здоров'я наразі не розглядає, наприклад, скасування маскового режиму для вакцинованих.

Автор: Катерина Комолова