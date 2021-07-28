Цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцин від коронавірусу від різних виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні внесемо актуальні зміни до національного плану вакцинації. Останні домовленості дозволяють говорити, що до кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників", - сказав він.

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Зокрема, за словами Шмигаля, за кошти державного бюджету до кінця року буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

"Цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ", - пояснив очільник уряду.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 3 млн 264 тис. 715 осіб, отримали дві дози вакцини і повністю імунізовані 1 млн 817 тис. 211 особа.

Автор: Леся Лещенко