У Київській школі економіки зауважують, що наявних в країні вакцин вистачить, принаймні, до кінця літа.

У Київській школі економіки (KSE) наголошують на необхідності пришвидшення вдвічі темпів вакцинації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Говорячи про ситуацію з вакцинацією, він зауважив, що в Україні принаймні однією дозою вакцини щеплено вже 8,1% населення.

"В Україні темпи вакцинації зростають... На минулому тижні ми бачили максимальний рекорд - більш як 150 тисяч вакцинованих осіб за добу. Вже на цьому тижні маємо проміжний рекорд: за вчора вакциновано більш як 120 тисяч", - сказав Ганиченко.

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Так, за його словами, в середньому Україна робить вже понад 100 тис. щеплень на добу.

Водночас, наголосив експерт, Україні все ще потрібно нарощувати темпи вакцинації - принаймні, вдвічі.

"Треба дуже й дуже сильно попрацювати над тим, щоб вийти на бажаний рівень у 250 тисяч щеплень на добу, який дозволить нам говорити про вакцинацію 70% дорослого населення до кінця 2021 року", - пояснив Ганиченко і додав, що вихід на такі темпи є абсолютно реальним, адже у великих європейських країнах середні темпи вакцинації приблизно втричі більші за українські.

Таким чином, за його словами, Україні достатньо буде вийти навіть на менший за середньоєвропейський темп, аби говорити про вакцинацію 70% дорослого населення до кінця 2021 року.

Ганиченко також зауважив, що українські темпи вакцинації наразі продовжують перебувати між російськими та румунськими, проте рухаються в бік середньоєвропейських показників.

Він також підкреслив, що вакцин в Україні є достатньо.

"Зараз на залишках в Україні, тобто, невведених доз є приблизно стільки ж, скільки було введено за весь час... За поточних темпів, тобто, близько 110 тисяч щеплень на добу, вже наявної в Україні вакцини, якщо навіть жодної поставки не буде, вистачить, принаймні, до кінця літа", - сказав експерт.

Щодо ситуації з вакцинацією в світі, Ганиченко зауважив, що наразі вже трохи більш як 27% всього населення світу вакциновано принаймні однією дозою вакцини. У Європі - це трохи більш як 47% населення.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Ганиченко заявив, що для того, аби досягнути колективного імунітету, до кінця року треба щодня та без вихідних щеплювати щонайменше 250 тис. осіб.

Вакцинація в Україні: що відомо

Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 3 млн 177 тис. 763 особи, отримали дві дози вакцини і повністю імунізовані – 1 млн 760 тис. 835.

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Таня Поляковська