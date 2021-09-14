Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

В Україні станом на 14 вересня 2021 року виявили 3 332 нові випади COVID-19, серед них 364 дитини та 58 медпрацівників. Разом з тим 1 404 пацієнти одужали, а 97 - померли від ускладнень. До лікарень потрапили 718 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Добовий показник захворюваності різко виріс після вихідних, вдень раніше виявили 1205 інфікованих.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас виявили 2 321 156 випадків COVID-19. З них 54 457 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 223 272 — одужали.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила карантину в Україні.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 62 725 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 29 281, методом ІФА — 8 413. Також зробили 25 031 експрес-тест на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 12,3 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

135 223 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 13 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 54 523 людини, повністю імунізовані - 80 700 людей.

Протягом доби працювали:

300 мобільних бригад,

1 004 пункти щеплення;

353 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 961 265 людей, з них отримали одну дозу – 5 961 263 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 884 904 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 846 167 щеплень.

Як писав УНІАН, впродовж двох тижнів Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики розгляне рішення щодо необхідності щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко