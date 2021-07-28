Комаровський нагадав про те, що на сьогодні немає наукових робіт, які б підтверджували, що коронавірус "Дельта" викликає у дітей важчий перебіг хвороби, ніж інші різновиди COVID-19.

У всьому світі і в україні зокрема науковці та медики прогнозують восени нову хвилю коронавірусу і найнебезпечнішим штамом зараз називають "Дельту". Єдиний спосіб уберегтися - це вакцинація проти коронавірусу. Однак лікарі поки радять не прищеплювати дітей, а ВООЗ рекомендує тільки одну вакцину для вікової групи від 12 до 17 років.

Як у такому разі вберегти дітей від зараження коронавірусом штамом "Дельта" розповів популярний український лікар Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram.

Як зазначає Комаровський, специфічних засобів захисту для дітей від коронавірусу немає і потрібно вживати таких заходів безпеки, як і для дорослих.

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"Діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень. Загалом, якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити. А оскільки дітям до 5 років категорично не рекомендовані маски, то всі ці розмови, які ми постійно з вами ведемо — про інфікуючу дозу, протяг, навчання і спілкування на свіжому повітрі, мінімізацію контактів — для них особливо актуальні", - пояснив Комаровський.

Лікар додав, що дитині не варто спілкуватися з незнайомими людьми, а батькам не потрібно водити малюків туди, де є натовпи народу і ризик заразитися – на ринки, базари, супермаркети.

Крім того, лікар пояснив, що найбільшу небезпеку становить кількість дози інфекції, яку може отримати дитина.

"Що стосується дельта-варіанту і дітей, то ми знову повертаємося до основ — інфікуючої дози. Тому що особливість дельта-варіанту якраз і полягає, по всій видимості, в тому, що він викликає хворобу при меншій інфікуючій дозі. Але перевіреної інформації про те, що вірус Дельта викликає важчий перебіг хвороби у дітей немає. Однак пам'ятаймо, що тяжкість хвороби завжди пов'язана з інфікуючою дозою. Виходить, що теоретично дельта-коронавірус може викликати важчий перебіг хвороби просто тому, що для виникнення хвороби потрібна менша кількість вірусних частинок", - зазначив фахівець.

Комаровський нагадав про те, що на сьогодні немає наукових робіт, які б підтверджували, що коронавірус "Дельта" викликає у дітей важчий перебіг хвороби, ніж інші різновиди COVID-19.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта". Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко