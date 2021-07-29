За кордоном уже випробовують практику щеплювати людей тричі.

Вакцинуватися третьою дозою проти коронавірусу українцям поки непотрібно.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, повідомляє ТСН.

За її словами, за кордоном справді випробовують практику щеплювати людей тричі. Втім поки на це пішли лише дві країни - Ізраїль та Велика Британія. В Україні ж рекомендацій про необхідну третю дозу препарату ще немає - принаймні поки не буде вакциновано більшість громадян.

До кінця літа міністр Віктор Ляшко планує щепити 10 млн людей, нині вакцинацію пройшли майже 1 млн 900 тис., і за останніми рішеннями Міністерства охорони здоров'я, які вже надійшли до регіонів, вколоти вакцину відтепер можна і дітям віком старше 12 років, зазначила Булавінова.

"Діти, які мають якісь супутні захворювання, можуть в Україні вакцинуватися проти ковіду, а також діти, які виїжджають, наприклад, для возз'єднання сім'ї, або діти, які виїжджають здобувати освіту за кордоном, якщо така вимога приймаючої сторони, вакциною Pfizer", - сказала експертка.

Третя доза вакцини від коронавірусу: чи треба робити

Раніше виробник вакцини проти COVID-19 Pfizer/BioBTech опублікував результати дослідження, згідно з якими третя доза цієї вакцини допомагає значно збільшити кількість антитіл.

Читайте такожНе коронавірусом єдиним. Чим небезпечні нейроендокринні пухлини та як з ними боротисяЗокрема, дослідження серед людей у віці 18-55 років свідчать, що після третього уколу організм виробляє приблизно вп'ятеро більше антитіл, аніж після другого.

Тим часом у Китаї дослідники вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech повідомили про результати вивчення зразків крові здорових дорослих людей у віці від 18 до 59 років, які свідчіть, що третя доза цієї вакцини може мати посилюючий ефект у зміцненні імунітету людини.

Так, серед учасників, які отримали дві дози з різницею у два або чотири тижні, тільки 16,9% і 35,2% відповідно все ще мали через 6 місяців рівень антитіл вище порогового значення. Однак згодом в учасників, яким дали третю дозу приблизно через 6 місяців після другої, рівень антитіл через 28 днів збільшився приблизно у 3-5 разів.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що науковці ще досліджують тривалість дії імунітету проти коронавірусу після вакцинації, однак "бустерна доза" може продовжити імунний захист. При цьому він зазначив, що ще немає чіткого розуміння про необхідність третьої дози вакцини.

Автор: Катерина Комолова