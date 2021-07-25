Ігор Кузін зазначив, що ще немає чіткого розуміння про необхідність третин дози від COVID-19.

Вчені ще вивчають тривалість імунітету від COVID-19 після вакцинації. "Бустерна доза" може продовжити імунітет від коронавірусу.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю Апостроф.

"Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - заявив головний санлікар.

При цьому він вказав, що ще немає чіткого розуміння про необхідність третьої дози від COVID-19.

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"Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку - рік отримує ще одну додаткову - посилюючу", - пояснив Кузін.

За його словами, "бустерна доза" може продовжити імунний захист і посилить реакцію при попаданні коронавірусу в організм.

"Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинна повторно отримати аналогічні два щеплення", - підкреслив санлікар.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку кампанії з вакцинації щеплено 561 людини, з них отримали 1 дозу – 3 млн 60 тис. 559 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози – 1 млн 702 тис. 884.

Вже стало відомо, в МОЗ назвали область, в якій рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 досяг 80%. Станом на 24 липня жодна інша область не досягла навіть 50-відсоткового рівня госпіталізацій.

Автор: Анастасія Горбачова