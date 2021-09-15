Віктор Ляшко нагадав, що документ розроблявся за вимогами Єврокомісії.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував продовження дії терміну сертифікатів вакцинації від COVID-19. Він уточнив, що імунітет проти коронавірусу після повного курсу щеплень тримається протягом року.

Про це глава МОЗ розповів в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, українські COVID-сертифікати розроблені з урахуванням вимог Єврокомісії. Водночас вчені з'ясували, що імунітет після вакцинації тримається протягом року, тому прийняли рішення продовжити дію документа, пояснив міністр.

Читайте такожЛяшко розповів, скільки грошей на вакцини від COVID-19 закладено в держбюджеті на 2022 рік"Ми наш сертифікат робили за технічним завданням Єврокомісії. Тому була вимога видавати сертифікат на 6 місяців. Надалі всі відстежували наукові дослідження щодо тривалості імунітету після проведення вакцинації. Сьогодні всі вчені кажуть, що післявакцинальний імунітет буде триматися десь протягом року. Чи буде більше? Не факт й не зрозуміло поки. Продукт новий, тільки почав застосовуватися. Будемо дивитися, скільки буде досліджень і скільки буде наукової бази для прийняття рішень", - підсумував Ляшко.

COVID-сертифікати в Україні

У МОЗ розповіли, якими будуть нові внутрішні COVID-сертифікати. Так, відтепер внутрішній "жовтий" COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною проти COVID-19. Він допоможе уникнути карантинних обмежень.

Так званий "зелений" сертифікат буде виданий після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

І внутрішні, і міжнародні COVID-сертифікати українці можуть використовувати за допомогою додатку"Дія". Однак функція поки недоступна для власників паспортів - "книжечок".

Автор: Анастасія Горбачова