Чоловік каже, що пішов на такий крок, бо лікарка обіцяла йому безкоштовне перебування у харківській лікарні.

Українець може стати світовим рекордсменом за кількістю щеплень від коронавірусу. Чоловік вакцинувався понад 15 разів. На такий крок він пішов заради винагороди, яку йому нібито обіцяла лікарка.

Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів" на телеканалі 2+2.

Олексій Сукач взяв на себе так багато доз вакцини від коронавірусу, що лікар, яка дізналася про це, ледь не схопилася за голову. Він отримав понад 15 вакцин, такого не можна збагнути, кажуть експерти.

Горе-рекордсмен зробив усі існуючі вакцини в Україні. За його словами, він щепився настільки багато разів, бо лікарка нібито обіцяла йому безкоштовне харчування й перебування у лікарні Харкова.

Журналісти зателефонували жінці, яка нібито хотіла покращити рейтинг у медичному сервісі Helsi такими махінаціями. Проте вона каже, що вперше про це чує.

Але у системі Helsi є всі дані, там дійсно можна знайти понад 15 записів про вакцинацію чоловіка. На днях він хотів зробити ще одне щеплення у Мукачево, але йому відмовили.

Читайте також"Омікрон" вже у Києві: зафіксовано перші випадки зараженняТам він казав, що йому обіцяли "винагороду". За 20 вакцин лікарка нібито могла дати "талончик" на перебування у лікарні. На момент виходу випуску чоловік зробив вже 18 вакцин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, коли при коронавірусі викликати швидку. Експерти назвали небезпечні симптоми.

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