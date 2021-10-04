Зокрема, це біль у грудній клітці, важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності, сатурація з рівнем кисню в крові менш як 92%.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, при яких симптомах та станах пацієнту з COVID-19 може знадобитись госпіталізація.

Так, у МОЗ підкреслили, що коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий.

Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

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"Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація: біль у грудній клітці, важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності, сатурація з рівнем кисню в крові менш як 92% (для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр), порушення свідомості, інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта", - пояснили в міністерстві.

Рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого.

У будь-якому разі важливою залишається консультування пацієнта з сімейним лікарем. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби було виявлено 4 тис. 821 новий випадок COVID-19, зокрема, захворіли 448 дітей та 50 медпрацівників.

З коронавірусною хворобою було госпіталізовано 2 тис. 092 особи, померли – 114 особи, одужали – 1 тис. 116. Було зроблено 30 тис. 587 тестувань.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Леся Лещенко