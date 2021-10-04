У Харківській області виявили 592 випадки захворювання. Також на сьогодні більш як 5,7 млн українців вже повністю імунізовані проти коронавірусної хвороби.

В Україні минулої доби було виявлено 4821 новий випадок COVID-19, зокрема, захворіли 448 дітей та 50 медпрацівників. Проти коронавірусу провели понад 33 тисячі щеплень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

З коронавірусною хворобою було госпіталізовано 2092 особи, померли – 114 особи, одужали – 1116.

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Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2460010 осіб; одужали - 2264523 особи та 56889 померли.

Раніше експерт ЮНІСЕФ розповіла, що причиною смертей від коронавірусу також є самолікування.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили понад 30 тисяч тестів на коронавірус: методом ПЛР — 16 214, методом ІФА — 2 525. Також зробили 11 848 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели вже понад 12,9 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Кількість щеплених принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 українців наближається до 7,2 млн. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"33 тис. 924 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 3 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 17 тис. 373 людини, повністю імунізовані - 16 тис. 551 людина", - сказано у повідомленні.

Щеплення робили 330 мобільних бригад з імунізації, у 1 тис. 070 пунктах щеплень та у 358 центрах вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплена 7 млн 190 тис. 641 людина, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 5 млн 771 тис. 866 людей.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва