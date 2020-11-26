Лікар також зазначила, що жоден прогноз по пандемії не виправдовується в повній мірі.

Український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська підкреслила, що коронавірусна хвороба буде проблемою навіть після появи вакцини.

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На українському жіночому Конгресі лікар вказала на відсутність специфічного лікування нової хвороби.

"Вакцин розробляють дуже багато, чимало вже завершують третю фазу. Подивимося. Але неприємно те, що навіть на горизонті немає жодних дієвих методів специфічного лікування. Ось при грипі є всім відомі препарати, наприклад, осельтамівір, а тут немає і навіть не очікується. А поки не буде специфічного лікування та ефективної специфічної профілактики, це буде дуже серйозною проблемою», — сказала вона.

Голубовська також зазначила, що хід епідемії може змінюватися, і прогнозувати її хід неможливо.

"Ніхто нічого не знає. Жоден прогноз не виправдовується повною мірою. Я поки що теж побоююся всяких прогнозів. Тому що якщо, не дай Бог, виникне якась мутація, яка, наприклад, визначить, що цей вірус може передаватися від тварин до людини і від людини до тварин, як це було з норками, то це буде зовсім інша справа», - зазначила вона.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли коронавірусною інфекцією 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад мільярд - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

У середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американської біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID - 19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може початися в другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйони українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізніше у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Дмитро Захаров