Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців.

28% українців повністю завершили курс вакцинації від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"За минулий тиждень ми зробили понад 1 млн 600 тис. щеплень. Принаймні першу дозу вакцини вже отримали 39,4% українців. Повністю завершили курс 28%", - зазначив міністр.

Він уточнив, що найбільша частка вакцинованих принаймні однією дозою в місті Києві - 61%, у Київській області вже майже 50%, і 46% в Полтавській області.

За словами Ляшка, найбільше людей вакцинували за минулий тиждень у місті Києві та в Київській, Дніпропетровській і Черкаській областях.

Разом з тим, серед аутсайдерів - Закарпатська, Чернівецька, Донецька та Кіровоградська області.

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Україні за минулу добу, 14 листопада, 97 тис. 373 людини вакциновано проти COVID-19.

Одну дозу отримали 41 тис. 083 людини, повністю імунізовані - 56 тис. 290.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 млн 228 тис. 644 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 722 тис. 235. Загалом проведено 20 млн 950 тис. 877 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко