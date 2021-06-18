Основною лікарнею для прийому хворих з інфекціями у Харкові вважається обласна інфекційна лікарня, нині вона приймає і пацієнтів з коронавірусом.

До лікарні Харкова внаслідок масового отруєння у ресторанах однієї мережі звернулися 54 людини, 16 з них — діти.

Про це 18 червня повідомила працівниця прес-служби міськради Ольга Мірошніченко із посиланням на заступницю міського голови Світлану Горбунову-Рубан, пише Суспільне. Харків.

За інформацією мерії, з ночі 17 червня за допомогою звернулися 38 дорослих та 16 дітей. Всі вони у стані середньої тяжкості, тяжких хворих немає. Пацієнтам, за даними міськради, діагностували ентероколіт - одночасне запалення тонкої та товстої кишок.

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Про збільшення кількості хворих напередодні ввечері повідомив чоловік однієї з пацієнток Євген Журавльов. За його спостереженнями, у відділення лікарні №31 надійшло до 50 людей.

"Коли ми надходили, була черга з машин", — відповів чоловік.

Рятувальники на ранок 18 червня повідомляли про 45 пацієнтів, 17 з них — діти.

Разом з тим чотирьох пацієнтів, отруєних після відвідування ресторанів у Харкові, доправили до районного медзакладу через нестачу місць.

"Всього дорослих 31 лікарня прийняла 41 людину, дві людини вже виписалися, 39 на сьогодні ще перебувають у відділенні 31 лікарні. Дитяча лікарня прийняла 14 дітей на сьогодні. Всі діти ще перебувають у лікарні, усіх "капають", роблять детоксикацію", — сказала на брифінгу Горбунова-Рубан.

"Вже не вистачає місць. Там (у 31 лікарні) 30 ліжок. Вже чотирьох людей повезли до Валківської центральної районної лікарні, там є інфекційне відділення, туди дорослих повезли", — додала віце-мер.

Основною лікарнею для прийому хворих з інфекціями у Харкові вважається обласна інфекційна лікарня, нині вона приймає пацієнтів з коронавірусом.

"Обласні лікарні ще не перекваліфіковані на широкий загал інфекційних захворювань, і ми потрапили в таку історію, що ми приймаємо тепер людей з гастроентерологічною інфекцією, які постраждали від їжі в "Якіторії" чи "Мафії", — сказала Горбунова-Рубан.

Шпиталізовані перебувають у стані середньої тяжкості. Найстаршій дитині з отруєнням - 17 років, наймолодшій - 4.

Масове отруєння у Харкові: що відомо

Про масове отруєння у Харкові стало відомо 17 червня. 25 людей шпиталізували до міської лікарні №31 та дитячої лікарні №19. Два ресторани однієї мережі закрили на перевірку. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).

У мережі ресторанів, де отруїлися люди, кажуть: готові компенсувати витрати клієнтів на лікування.

Два ресторани у Харкові закриють примусово, якщо вони продовжать роботу до кінця епідеміологічного розслідування.

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Автор: Вікторія Гордієнко