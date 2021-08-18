Всі охочі мешканці Києва зможуть отримати щеплення препаратами CoronaVac або AstraZeneca.

У Києві будуть щеплювати проти коронавірусу в автобусі, який переобладнали у мобільний центр вакцинації.

Як повідомляє прес-служба Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у Facebook, такий мобільний центр вакцинації знаходитиметься на Оболоні неподалік від станції метро "Героїв Дніпра".

Щеплення можна зробити з 09:00 до 13:00, з 19 по 22 серпня 2021 року.

Всі охочі зможуть отримати щеплення препаратами CoronaVac або AstraZeneca.

При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

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Раніше повідомлялося, що у МОЗ пропонують українцям бонуси за вакцинацію: ті, хто вакцинується з 18 серпня, зможуть отримати безкоштовно квитки на концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський".

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Вікторія Гордієнко