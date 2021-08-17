Крім того, Ляшко доручив сформувати в регіонах щотижневі плани з охоплення вакцинацією.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив місцевій владі змінити графік роботи пунктів щеплення та центрів вакцинації від COVID, з урахуванням можливості їх роботи в зручний для населення час.

Про це йдеться в розпорядженні Ляшка, що було оприлюднено МОЗ.

"Головам обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити:

перегляд та продовження графіків роботи пунктів щеплення та центрів вакцинації населення з урахуванням можливості їх роботи в зручний для населення час.

недопущення закриття пунктів щеплень та центрів вакцинації населення на вихідні дні", - йдеться в документі.

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Крім того, міністр доручив сформувати в регіонах щотижневі плани з охоплення вакцинацією у розрізі громад регіону та пунктів щеплення, центрів вакцинації населення, мобільних бригад з імунізації. Відповідно до розпорядження, мінімальна очікувана кількість щеплень на день на один пункт щеплення має становити 50 щеплень, на один центр вакцинації – 50 і більше, на одну мобільну бригаду – 100 щеплень.

Раніше повідомлялось, що українці, які вакцинуються проти COVID-19 починаючи з середи, 18 серпня, отримають заохочення - квитки на святковий концерт до Дня Незалежності.

Автор: Дмитро Захаров