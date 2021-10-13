На сьогодні у стаціонарах Києва понад 1,8 тис. пацієнтів з COVID-19, з них у важкому стані майже 1,3 тис.

У стаціонарах Києва лікуються понад 1,8 тис. пацієнтів з COVID-19, з них у важкому стані майже 1,3 тис.

Про це написав Київський міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на стаціонарному лікуванні в Києві, з підтвердженим діагнозом COVID-19, перебувають 1 тис. 837 пацієнтів. 1 тис. 297 з них - у важкому стані. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 155 пацієнтів - на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1 тис. 512 хворих", - повідомив мер.

Він додав, що також у стаціонарах є 195 осіб з підозрою на COVID-19.

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За даними Кличка, відділення столичних лікарень, що приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47%.

"Щодня одна з опорних лікарень – Олександрівська, приймає понад 50 нових пацієнтів. А загалом в місті госпіталізують вже понад 300 хворих щодоби. Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато більше почало хворіти дітей", – наголосив мер.

Як повідомляв УНІАН, напередодні заступник голови КМДА Ганна Старостенко заявила, що ліжка у лікарнях, які визначені для прийому хворих на COVID-19, заповнені на 44,6%.

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Автор: Інна Андаліцька