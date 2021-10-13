Лідирують за кількістю нових заражень Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

В Україні вчора зафіксовано 16 тис. 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 тис. 588 дітей та 288 медпрацівників.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 тис. 901 особу, померла від ускладнень – 471.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 578 тис. 394 особи, одужала – 2 млн 304 тис. 361, зафіксовано 59 тис. 523 летальних випадків.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу – 7 688 562 людини, повністю імунізовані – 6 271 274 людини. Загалом проведено 13 959 836 щеплень.

За даними МОЗ, 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

Коронавірус в Україні: статистика за попередню добу

В Україні за 12 жовтня зафіксовано 11 тис. 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 тис. 262 дитини та 227 медпрацівників.

Крім того, госпіталізовано 2 тис. 274 особи, а померли від ускладнень хвороби – 352.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 562 тис. 085 осіб, одужали – 2 млн 297 тис. 899, померли – 59 тис. 052.

Автор: Світлана Закелова