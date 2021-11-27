Медики в Україні сьогодні виживають за рахунок безпосередньої плати від громадян.

Ситуація в системі охорони здоров'я в Україні загрожує національній безпеці та потребує серйозної підтримки.

Про це повідомив доктор Євген Комаровський, пише "Україна 24".

За його словами, в Україні склалася несприятлива ситуація у сфері охорони здоров'я.

"Ситуація в охороні здоров'я прямо загрожує національній безпеці... Величезна кількість лікарів, які тільки називають себе лікарями, продовжують знущатися з людей. Вони призначають ліки з недоведеною ефективністю, заробляють гроші на продажу неефективних ліків, на відсотках від аптекарів, на кому завгодно. І нічого з цим зробити не вийде до тих пір, поки у нас не буде дуже багатий лікар, який найбільше на світі боїться втратити свою роботу", - сказав Комаровський.

За його словами колись Україна прийде до того, що лікарям треба платити зарплату в дві тисячі євро, але поки це станеться, платити вже буде нікому, бо всі поїдуть на заробітки за кордон.

"Ми прийдемо до того, що мінімальна зарплата лікаря становить 2000 євро, і ми зрозуміємо, що ми готові вже ці 2000 євро платити, але буде вже нікому. І тоді у нас буде ринок праці, і до нас приїдуть лікарі з Польщі, з Чехії, з Китаю, тому що у всіх освіта однакова... А якщо ми не почнемо платити нашим лікарям 2000 євро, то ми прийдемо до того, що ми змушені будемо платити як у Чехії, як у Словаччині, як у Польщі - значно більше, ніж 2000 євро.Тому що ті лікарі, які звідси поїдуть та попрацюють лікарями там, вони вже сюди не повернуться, вони повернуться тільки на ту зарплату, як там", - сказав Комаровський.

Недостатній рівень зарплат в Україні призводить до того, що медперсонал змушений виживати, перетворюючи свої медичні навички в бізнес. За його словами, медики в Україні сьогодні виживають за рахунок безпосередньої плати від громадян, бо того, що платить держава – мало.

"У нас медсестри виживають шляхом того, що вони ходять по домівках і крапельниці ставлять. Це бізнес, розумієте? У нас на кожному другому прийомі кажуть - ой, якісь у вас слабенькі ніжки, вам потрібен масаж", - зазначив Комаровський.

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"Держава не дає цим людям грошей, і змушує їх виживати, придумуючи небезпечні методи лікування, неефективні та шкідливі... Ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату. Замість того, щоб він відповідав за кожне своє слово, ми підгодовуємо, вкладаємо купу грошей в непотрібні процедури, в непотрібні ліки, в дебільні методи лікування", - додав лікар.

Як повідомляв УНІАН, раніше лікар-кардіохірург Борис Тодуров заявив, що через шість років Україна може зіткнутися з дефіцитом медичних кадрів через їхній відтік за кордон - дітей просто буде нікому лікувати. Він пояснив, що нинішні зарплати лікарів не мотивують їх залишатися в Україні, тому вони залишають її. Тодуров також розповів про проблеми в системі підготовки медичних кадрів в Україні.

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Автор: Олександр Топчій