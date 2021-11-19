Нова модель інтернатури передбачає розподіл тих, хто навчався в медуніверситетах, не туди, куди вони хочуть, а куди потрібно системі охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров'я з 2022 року запроваджує нову модель вступу до інтернатури для того, щоб Україна у разі настання кризи не опинилась без фахівців потрібних професій.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. За словами міністра, під час епідемії сімейні лікарі потерпають від перевантаження. Зокрема, приймають і COVID-хворих і звичайних пацієнтів, ведуть амбулаторне лікування, проводять рутинну вакцинацію і від коронавірусу.

Тим часом МОЗ розпочинає так звані "мотивації", аби залучати все більше людей у професію. Йдеться про те, що відомство визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі з огляду на кадрові потреби держави, а також буде затверджувати перелік спроможних баз стажування лікарів-інтернів.

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"Нова модель інтернатури передбачає розподіл тих, хто навчався в медуніверситетах, не туди, куди вони хочуть, а куди потрібно системі охорони здоров'я. Це буде рейтингова система розподілу студентів на інтернатуру, а потім на місце працевлаштування", - розповів Ляшко.

Для залучення більшої кількості фахівців, уряд вдається до різних кроків. Зокрема, до підвищення заробітної плати та забезпечення житлом.

"З січня 2022 року ми підіймаємо лікарям зарплату - від 20 тис. грн. Медсестрам - від 13,5 тис. Далі - забезпечення житлом. МОЗ підписало договір з "Укрфінжитлом" - цим розпочинаємо лізингову компанію: фахівець приїхав (на місце роботи - Ред.), бере в компанії квартиру в оренду і інвестує в своє житло. Кошти з оренди зараховуються у вартість житла. Лікарям, які переїдуть з району в район, МОЗ буде компенсувати ці лізингові платежі за лікаря для того, щоб мотивувати його переїздити", - пояснив Ляшко.

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Автор: Ірина Погоріла