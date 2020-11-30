Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 63 мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

Станом на ранок 30 листопада у світі підтвердили 62,74 млн випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

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Померло від COVID-19 вже 1,46 млн осіб, одужало 40,14 млн.

Найбільше випадків зафіксували в США (13,4 млн), Індії (9,4 млн) і Бразилії (6,3 млн). На четвертому місці Франція (2,27 млн), на п'ятому – Росія (2,24 млн).

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

В Україні за останню добу зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 732625 осіб; одужали - 345149 осіб; летальних випадків - 12327

За минулий тиждень в Україні було виявлено 96 тис. 936 нових випадків COVID-19, що майже на 7 тис. більше, ніж позаминулого тижня, коли було виявлено 90 тис.

Водночас продовжує збільшуватися кількість госпіталізацій: минулого тижня до лікарень потрапили 11 тис. 606 осіб, позаминулого - 10 тис. 597.

Дані щодо COVID-19 у Києві

Станом на ранок 30 листопада у Києві зафіксовано 1 460 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 280 випадків менше, ніж 29 листопада (1 740 інфікованих).

Загалом у Києві підтверджено 70 478 випадків COVID-19. Від початку епідемії у Києві одужали 22 843 людини (88 за добу), померли 1 292 людини (13 за добу).

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Вікторія Гордієнко