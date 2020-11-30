Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 63 мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.
Коронавірус у світі - статистика
Станом на ранок 30 листопада у світі підтвердили 62,74 млн випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
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Померло від COVID-19 вже 1,46 млн осіб, одужало 40,14 млн.
Найбільше випадків зафіксували в США (13,4 млн), Індії (9,4 млн) і Бразилії (6,3 млн). На четвертому місці Франція (2,27 млн), на п'ятому – Росія (2,24 млн).
Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ
В Україні за останню добу зафіксовано 9946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 732625 осіб; одужали - 345149 осіб; летальних випадків - 12327
За минулий тиждень в Україні було виявлено 96 тис. 936 нових випадків COVID-19, що майже на 7 тис. більше, ніж позаминулого тижня, коли було виявлено 90 тис.
Водночас продовжує збільшуватися кількість госпіталізацій: минулого тижня до лікарень потрапили 11 тис. 606 осіб, позаминулого - 10 тис. 597.
Дані щодо COVID-19 у Києві
Станом на ранок 30 листопада у Києві зафіксовано 1 460 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 280 випадків менше, ніж 29 листопада (1 740 інфікованих).
Загалом у Києві підтверджено 70 478 випадків COVID-19. Від початку епідемії у Києві одужали 22 843 людини (88 за добу), померли 1 292 людини (13 за добу).
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