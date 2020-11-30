Жертвами коронавірусної інфекції у світі стали вже 1,46 млн осіб, одужали понад 40 млн пацієнтів.

Станом на ранок 30 листопада у світі підтвердили 62,74 млн випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який відстежує поширення хвороби.

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Померло від COVID-19 вже 1,46 млн осіб, одужало 40,14 млн.

Найбільше випадків зафіксували в США (13,4 млн), Індії (9,4 млн) і Бразилії (6,3 млн). На четвертому місці Франція (2,27 млн), на п'ятому – Росія (2,24 млн).

Більше мільйона випадків підтвердили ще в семи державах: Іспанія (1,63 млн), Великобританія (1,62 млн), Італія (1,6 млн), Аргентина (1,4 млн), Колумбія (1,3 млн), Мексика (1,1 млн) і Німеччина (1,06 млн).

За кількістю померлих перші в рейтингу університету США (226,9 тис.), далі – Бразилія (172,8 тис.), Індія (137,1 тис.), Мексика (105,6 тис.), Великобританія (58,3 тис.) та Італія (54,9 тис.).

Найбільше одужало пацієнтів в Індії (8,85 млн). У Бразилії одужали 5,58 млн осіб, у США - 5,07 млн, у Росії – 1,75 млн, в Аргентині – 1,25 млн, у Колумбії – 1,2 млн.

Україна знаходиться на 17-му місці у світі за поширенням захворювання.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко