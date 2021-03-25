Станом на 10:00 у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 2 тис. 362 особи.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що всього за час пандемії одужали 17 тис. 686 осіб, летальних випадків зареєстровано 53.
На ізоляції, у тому числі на самоізоляції, перебуває 601 особа.
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"За минулу добу зареєстровано 273 нових випадки захворювання на COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 56 осіб", - йдеться у дописі.
Також зауважується, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 16 тис. 660 осіб отримали одну дозу вакцини. З них 2 тис. 64 - військові медики.
За минулу добу від COVID-19 щеплено 1 тис. 162 особи.
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