За минулу добу через захворювання на коронавірус було госпіталізовано 601 людину.

17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 тис. 188 нових випадків захворювання на COVID-19.

Серед них - 62 дитини та 6 медпрацівників. Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.

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Так, за минулу добу:

госпіталізовано – 601 особу;

летальних випадків – 55;

одужало – 4 682 особи.

За добу проведено COVID-тестів методом ПЛР 27 тис. 36.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 227 225 осіб;

одужало – 2 145 660 осіб;

летальних випадків – 51 902;

проведено ПЛР-тестувань – 10 603 856.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

Карантин в Україні: що відомо

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік нових пом’якшених карантинних норм.

Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

В таких умовах у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.

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Автор: Ольга Робейко