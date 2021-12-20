Найбільше нових випадків виявили у Києві, Волинській та Харківській областях. А на Херсонщині не виявили жодного випадку зараження.

В Україні вчора, 19 грудня, зафіксували 2 536 нових випадків коронавірусу. Серед них 250 дітей та 26 медичних працівників. Від ускладнень померли 157 людей, а 6 690 — одужали. Госпіталізували 1 241 людину із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (497), Волинській (170) та Харківській (133) областях. Натомість найбільше летальних випадків (20) зареєстрували у Запорізькій області. А на Херсонщині не виявили жодного випадку зараження.

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Від початку пандемії в нас виявили 3 610 687 випадків COVID-19. З них 93 262 людини померли від ускладнень захворювання, а понад 3,3 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили всього лише 26 912 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 10 987, методом ІФА — 1 690. Також зробили 14 235 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 16,5 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Коронавірус у Києві: дані на 20 грудня 2021

У Києві виявили за минулу добу 497 хворих на коронавірусну хворобу, 11 людей померли від ускладнень цієї хвороби. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своєму сайті.

"497 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 11 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8 тис. 019 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 321 тис. 147", – зазначив він.

Серед нових захворілих: 262 жінки віком від 18 до 88 років, 199 чоловіків віком від 19 до 86 років, а також діти - 17 дівчаток віком від 2 до 17 років і 19 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед тих, хто померли: 4 жінки від 71 до 88 років і 7 чоловіків від 65 до 88 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 147, в Оболонському — 67 та в Шевченківському районі — 61 випадок", – уточнив Кличко.

До лікарень столиці протягом минулої доби госпіталізували 36 хворих та 54 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 683 людина. Загалом COVID-19 подолали на сьогодні 299 тис. 228 мешканців столиці.

Вакцинація проти коронавірусу

За даними МОЗ, в Україні вчора понад 36 тис. громадян отримали щеплення від COVID-19. Зазначається, що вчора від COVID-19 щеплення отримали 36 тис. 027 людей. Одну дозу введено 11 тис. 041 особі, повністю імунізовані – 24 тис. 986 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 14 млн 386 тис. 385 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 12 млн 986 тис. 872 людини, отримали додаткову дозу – 92.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні також можна отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу людям за певними медичними показами.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька, Вікторія Токарєва