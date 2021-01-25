Найближчим часом МОЗ вивчить ситуацію в регіонах і з урахуванням показників уряд ухвалюватиме рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення з 34-35% до близько 21% кількості позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей.

Читайте такожУкраїна може отримати ще одну вакцину від коронавірусу - Степанов

Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це він сказав на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції під головування глави держави.

Під час наради прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на COVID-19 і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах. Загалом у лікарнях відведено під хворих на COVID-19 понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені подачею кисню.

«Ті показники, які ми бачимо сьогодні за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом. Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон», – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, ці зміни в разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров