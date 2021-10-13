Тимчасові пункти вакцинації було організовано у 634 відділення в усіх областях.

За три дні – з 7 по 9 жовтня – у тимчасових пунктах вакцинації на базі відділень "Укрпошти" щеплення отримали понад 10 тисяч українців,

Загалом тимчасові пункти вакцинації було організовано у 634 відділення в усіх областях, повідомила прес-служба поштового оператора.

Зазначається, що найбільш активно вакцинувалися в Одеській (2 тис. 089 вакцинованих), Полтавській (1 тис. 800 вакцинованих) та Кіровоградській (895 вакцинованих) областях.

У компанії додали, що на поточному тижні планується робота мобільних точок вакцинації у 594 відділеннях "Укрпошти".

Як повідомляв УНІАН, у відділеннях національної поштової компанії "Укрпошта" запрацювали перші тимчасові пункти вакцинації громадян від COVID-19.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що варто знати

97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини.

95,7% українців, яким діагностували COVID-19, не були вакциновані, або мають лише 1 дозу.

98.3% осіб старше 60 років, які померли внаслідок коронавірусної хвороби з 26 червня по 26 вересня 2021 року, були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не отримали повного курсу щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Жирій