Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував відкриття в Україні п’ятьох центрів неонатального скринінгу.
Як він повідомив на своїй сторінці у Facebook, 17 червня Верховна Рада підтримала внесення змін до держбюджету на 2021 рік.
Цим проектом пропонується перерозподілити 300 млн грн з Фонду президента для створення в Україні можливості проведення розширеного неонатального скринінгу.
"5 центрів неонатального скринінгу з використанням широкого спектра найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій працюватимуть на повну потужність (80 тис. тестувань на рік) і забезпечать обстеження новонароджених з усіх регіонів України", - зазначив Ляшко.
Читайте такожКоронавірус в Україні: з'явилися свіжі дані щодо COVID-хворихЗа його словами, у цих центрах зможуть діагностувати 21 рідкісне захворювання, зокрема спінальну м'язову атрофію, муковісцидоз, фенілкетонурію, ендокринологічні захворювання тощо.
Він уточнив, що на базі "Охматдиту" буде створено високотехнологічний референс-центр для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектру найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій.
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