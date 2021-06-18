У них зможуть діагностувати 21 рідкісне захворювання, зокрема спінальну м'язову атрофію, муковісцидоз, фенілкетонурію, ендокринологічні захворювання.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував відкриття в Україні п’ятьох центрів неонатального скринінгу.

Як він повідомив на своїй сторінці у Facebook, 17 червня Верховна Рада підтримала внесення змін до держбюджету на 2021 рік.

Цим проектом пропонується перерозподілити 300 млн грн з Фонду президента для створення в Україні можливості проведення розширеного неонатального скринінгу.

"5 центрів неонатального скринінгу з використанням широкого спектра найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій працюватимуть на повну потужність (80 тис. тестувань на рік) і забезпечать обстеження новонароджених з усіх регіонів України", - зазначив Ляшко.

Читайте такожКоронавірус в Україні: з'явилися свіжі дані щодо COVID-хворихЗа його словами, у цих центрах зможуть діагностувати 21 рідкісне захворювання, зокрема спінальну м'язову атрофію, муковісцидоз, фенілкетонурію, ендокринологічні захворювання тощо.

Він уточнив, що на базі "Охматдиту" буде створено високотехнологічний референс-центр для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектру найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій.

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Автор: Антоніна Доломанжи