Після запровадження "жовтого рівня" епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Близько 6 тисяч закладів загальної середньої освіти ще не досягли показника вакцинації своїх співробітників від COVID-19, рекомендованого урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

"За даними, які ми зібрали з регіонів, близько 6 тис. закладів загальної середньої освіти не досягли показника щеплення своїх працівників від COVID-19, які рекомендовані урядом", - сказав міністр.

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За його словами, безпека в школах - це не місце для компромісів.

"Ще перебуваючи в "жовтому" рівні епіднебезпеки, більше 900 шкіл досягли 100-відсоткового охоплення вакцинації працівників хоча б однієї дозою вакцини. Відповідно, повний курс вакцинації вони завершать вже найближчим часом і зможуть працювати навіть при введенні "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив глава МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Рішення набуло чинності.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Після запровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

З 23 вересня в Україні буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

COVID-вакцинація в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко