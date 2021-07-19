Міністр відзначив, що за допомогою цих тестів та секвенування буде визначатись рівень циркуляції в Україні цього штаму.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна очікує на цьому тижні поставку від ВООЗ ПЛР-тести для визначення штаму коронавірусу “Дельта”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в онлайн-інтерв‘ю з медичним експертом ЮНІСЕФ, яке транслювалось на Facebook-сторінці МОЗ України.

“На цьому тижні очікуємо поставку від Всесвітньої організації охорони здоров’я поставку ПЛР-тестів, які працюють виключно на "Дельту". Це нам дозволить поряд з секвенуванням (процес визначення мутацій коронавірусу — УНІАН) проводити ще додаткове ПЛР-тестування”, - заявив він.

“Тобто відібрали біологічний матеріал, дослідили, є позитивний матеріал. Можемо цей біологічний матеріал поставити на іншу “плашку” і побачити чи це не “Дельта”, - додав він.

Читайте такожЛише 33% батьків в Україні "за" вакцинацію дітей проти COVID-19 - опитуванняМіністр відзначив, що за допомогою цих тестів та секвенування буде визначатись рівень циркуляції в Україні штаму “Дельта”.

Штам "Дельта"

Як повідомляв УНІАН, 14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п’яти із шести регіонів ВООЗ.

Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму "Дельта", який наразі виявили у 111 країнах.

Наразі в Україні підтверджено чотири випадки інфікування коронавірусом штаму "Дельта".

16 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров