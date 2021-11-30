Однак наразі немає жодних даних, які підтверджують, що цей варіант вірусу поширюється швидше чи призводить до тяжчих наслідків.

Новий варіант COVID-19 "Омікрон" може бути потенційною загрозою для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Зараз ми спостерігаємо дуже непогане спадання в Україні - за тиждень мінус 22% за рівнем захворюваності", - зазначив він.

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Водночас Ганиченко прокоментував виявлення у деяких країнах нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Експерт наголосив, що він може бути потенційною загрозою, однак наразі немає жодних даних про дію вакцини на новий штам чи даних, які підтверджують, що цей варіант вірусу поширюється швидше чи призводить до більш тяжких наслідків.

"Тому поки що ми не говоримо про "Омікрон" як загрозу, але говоримо про нього як про потенційну загрозу, на яку також треба зважати", - підкреслив він.

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

29 листопада у МОЗ повідомили, що на сьогодні штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні не виявлено.

Цього ж дня Україна запровадила 14-денну самоізоляцію для мандрівників, які перебували у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів.

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Автор: Антоніна Доломанжи