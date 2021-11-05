В Міністерстві охорони здоров’я вчергове закликали людей вакцинуватися, оскільки місць з киснем в лікарнях все менше.
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним закликом до громадян вчергове звернувся міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він нагадав, що 93% госпіталізованих з коронавірусною хворобою не мали вакцинації. А майже всі, у кого тяжкий перебіг хвороби, хто в реанімації, також не мають вакцини.
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За словами Ляшко, ліків від цієї хвороби немає і рятує лише вакцинація.
"Завдяки вакцинації щогодини ми рятуємо 10 життів. І серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Вакцинуйтеся самі та переконайте це зробити свої рідних та близьких", - закликав міністр.
Він повідомив, що у зв’язку із зростанням кількості хворих впродовж останнього календарного тижня для лікування COVID-19 виділено ще 857 ліжок у 5 лікарнях. А минулого тижня було додано майже 5 тисяч. Всього в Україні виділено 70 тис. 127 ліжок з киснем. 69% з них вже зайняті. У 48 лікарнях місця з киснем вже зайняті на 100%, а в 233 – більш як на 75%. Ще 55% - без критичного навантаження по кисню.
Ляшко додав, що ухвалені вчора Верховною Радою зміни до державного бюджету дозволять здійснити закупівлі кисневих станцій ще для 130 лікарень другої хвилі в якості альтернативних джерел постачання кисню.
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який передбачає виділення додаткових 800 млн грн на проектування та встановлення кисневих станцій.