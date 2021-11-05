Міністр нагадав, що 93% госпіталізованих з коронавірусною хворобою не мали вакцинації.

В Міністерстві охорони здоров’я вчергове закликали людей вакцинуватися, оскільки місць з киснем в лікарнях все менше.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним закликом до громадян вчергове звернувся міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що 93% госпіталізованих з коронавірусною хворобою не мали вакцинації. А майже всі, у кого тяжкий перебіг хвороби, хто в реанімації, також не мають вакцини.

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За словами Ляшко, ліків від цієї хвороби немає і рятує лише вакцинація.

"Завдяки вакцинації щогодини ми рятуємо 10 життів. І серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Вакцинуйтеся самі та переконайте це зробити свої рідних та близьких", - закликав міністр.

Він повідомив, що у зв’язку із зростанням кількості хворих впродовж останнього календарного тижня для лікування COVID-19 виділено ще 857 ліжок у 5 лікарнях. А минулого тижня було додано майже 5 тисяч. Всього в Україні виділено 70 тис. 127 ліжок з киснем. 69% з них вже зайняті. У 48 лікарнях місця з киснем вже зайняті на 100%, а в 233 – більш як на 75%. Ще 55% - без критичного навантаження по кисню.

Ляшко додав, що ухвалені вчора Верховною Радою зміни до державного бюджету дозволять здійснити закупівлі кисневих станцій ще для 130 лікарень другої хвилі в якості альтернативних джерел постачання кисню.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який передбачає виділення додаткових 800 млн грн на проектування та встановлення кисневих станцій.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Дмитро Хилюк