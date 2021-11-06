Міністр рекомендуватиме уряду призначити на цю посаду Наталію Гусак.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко визначився з кандидатурою на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр розповів під час зустрічі з журналістами.

"Я обрав кандидатуру, яку проситиму Кабмін затвердити та призначити на посаду голови. Кандидатів на посаду було три. Це - Самофалов, Бойко та Гусак. За результатами співбесіди та спілкування з усіма, переможницею стала Наталія Гусак, яка сьогодні є заступницею голови Чернівецької ОДА", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що Гусак отримала найвищу кількість балів за результатами етапів конкурсу, які передували співбесіді.

Другим у рейтингу був Дмитро Самофалов, третьою – Тетяна Бойко.

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Наталія Гусак: що про неї відомо

Наталія Гусак працює заступницею глави Чернівецької ОДА з січня 2020 року, де курує медичний напрям і очолює госпітальну раду. До цього вона була радницею голови, а ще раніше була регіональним координатом впровадження реформи охорони здоров’я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

За 2020 рік Гусак задекларувала 320 тисяч гривень та одинадцять тисяч доларів. Має житловий будинок площею 220 квадратних метрів та земельну ділянку площею 1000 квадратних метрів.

Автори: Олег Давигора, Леся Лещенко