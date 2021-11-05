Обговорювати це можна буде тоді, коли в Україні буде понад 50% вакцинованого населення.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, коли можна буде повернутися до питання "бустерної дози" вакцини від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання, коли в Україні може бути запроваджена "бустерна доза" вакцини, Ляшко пояснив: "Як тільки ми перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання "бустерної дози" або повторного двократного щеплення проти коронавірусної хвороби".

Він додав, що станом на сьогодні позначку у 50% перетнув лише Київ, де "принаймні 55% мешканців... вакциновані принаймні однією дозою".

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"Також 40% пройшла Полтавська, Київська і Дніпропетровська області. Всі інші поки що не дійшли до цього показника. Тому закликаємо всіх вакцинуватися", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, в середині жовтня Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що в Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове) вакцинування від коронавірусної хвороби COVID-19.

"Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ принаймні до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення", - сказав Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковська