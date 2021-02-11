Міністерство визнало роботу державного підприємства «Медичні закупівлі» за минулий рік неефективною.

Заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова стверджує, що держпідприємство «Медичні закупівлі України» в 2020 році зірвало закупівлі лікарських засобів і медичних виробів на суму 949,7 млн грн.

Читайте такожМОЗ найближчим часом змінить компанію для закупівлі вакцини від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу.

«Від початку року Міністерство охорони здоров'я фактично цілодобово працювало над вирішенням серйозної проблеми, що виникла внаслідок численних зривів закупівель, які допустило державне підприємство «Медичні закупівлі України», - сказала вона.

За словами Шаталової, у МОЗ знайшли всі необхідні рішення, як компенсувати щонайменше головні напрямки по дефіциту лікарських засобів та медичних виробів.

«Вважаємо, що відповідальний за колосальні втрати у майже мільярд гривень керівник ДП «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов», - заявила заступниця міністра.

Вона наголосила, що загалом МОЗ визнало роботу державного підприємства «Медичні закупівлі» у 2020 році неефективною.

«Наприкінці 2020 року виявилося, що згадане підприємство зірвало закупівель на суму 949,7 млн грн із доведених до них 5 млрд 982 млн грн. Із доведених 483 позицій 108 було не закуплено і зірвано. Зазначена сума як невиконана у межах бюджетного року повернулася до загального фонду державного бюджету», - підкреслила Шаталова.

Вона зауважила, що не виконані закупівлі за дуже важливими напрямками, де лікування повинно бути безперервним - це дитяча і доросла онкологія, серцево-судинні захворювання.

Водночас, запевняє заступниця міністра, МОЗ вдалося знайти необхідні рішення, як забезпечити українців необхідним ліками - необхідні кошти буде залучено з рахунків міжнародних закупівельних організацій, що залишилися внаслідок заощаджень за бюджетами попередніх років.

Скандал навколо роботи ДП "Медзакупівлі"

5 січня 2021 року гендиректор ДП «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов заявив про блокування роботи підприємства через незатвердження Міністерством охорони здоров'я тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає змоги фінансувати операційну діяльність ДП.

За його словами, через відсутність фінансування держпідприємство не може приймати і розвозити товари, зокрема ліки та медвироби, закуплені за держпрограмами, а також засоби індивідуального захисту і товари, закуплені для протидії COVID-19, зокрема захисні костюми і халати, медичні маски, експрес-тести на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та лікарські засоби.

У травні 2020 року Жумаділов заявляв, що «Медзакупівлі» не здійснюватиме закупівлі за дорученням Міністерства охорони здоров'я, якщо в цих дорученнях до проведення торгів буде зазначено переможця.

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Автор: Костянтин Гончаров