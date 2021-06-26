В Україні проти COVID-19 вже повністю імунізовані 550 тисяч 966 осіб.

В Україні вчора від коронавірусної хвороби вакцинували рекордну кількість людей – майже 100 тисяч.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 97 тисяч 130 людей щеплено проти COVID-19 25 червня 2021 року», - зазначається у повідомленні.

Одну дозу вакцини отримали 36 тисяч 540 людей, повністю імунізовані - 60 тисяч 590.

Читайте такожКабмін ухвалив низку заходів з протидії коронавірусу штаму "Дельта"Щеплення проводилось 623 мобільними бригадами з імунізації, у 1 тисячі 229 пунктах щеплень та у 20 центрах вакцинації.

Загалом в Україні проти COVID-19 повністю імунізовані 550 тисяч 966 осіб. Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 742 тисячі 181 людина.

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

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Автор: Вікторія Токарєва