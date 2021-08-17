Станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 у віці понад 60 років.

Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні – це люди старші 60 років.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Так, як зазначили в МОЗ, станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 у віці понад 60 років.

"Причому чим старша особа, тим вищий цей ризик. Так частка людей віком 60-69 років серед померлих складає 29% (15 533 осіб), а людей віком від 70 років – 52% (28 033)", - йдеться у повідомленні.

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У МОЗ наголошують, що єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Минулої доби ще понад 123 тисячі осіб в Україні було щеплено проти коронавірусної інфекції. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 млн 793 тис. 100 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн 791 тис. 305. Загалом проведено 7 млн 584 тис. 403 щеплення.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко