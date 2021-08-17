Аналітик назвав чотири фактори, чому це необхідно зробити.

У Київській школі економіки (KSE) через ризик спалаху COVID-19 внаслідок поширення штаму "Дельта" рекомендують скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини AstraZeneca з 12 до 4-8 тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Ми рекомендуємо Національній технічній групі експертів з імунопрофілактики при МОЗ прийняти рішення про зменшення інтервалу між першою та другою дозою AstraZeneca і прийняти рекомендацію технічної групи Австралії, яка говорить про те, що в період ризику спалаху доцільно зменшити інтервал до 4-8 тижнів", - заяви він.

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Аналітик назвав чотири фактори, чому це необхідно зробити:

- за нещодавніми дослідженнями відбувається значне зниження ефективності лише однієї дози вакцини AstraZeneca проти штаму "Дельта", а дві дози показують аналогічну ефективність, як і проти інших варіантів.

- значний ризик спалаху в Україні, за якого вакциновані лише однією дозою вакцини AstraZeneca отримають порівняно невеликий рівень захисту від штаму "Дельта" (на рівні 30%). Такий ризик не перекриває вигоди від потенційного очікування в 12 тижнів і збільшення ефективності при введенні другої дози.

- прийняття рядом країн зменшеного інтервалу між 1-ою та 2-ою дозою вакцини від AstraZeneca. Це, зокрема, Велика Британія, Північна Ірландія, Канада, Австралія та інші країни світу.

- невелика поточна база вакцинованих 1-ою дозою вакцини від AstraZeneca в Україні, що у поєднанні з потенційним спалахом збільшує ризик чекати 12 тижнів замість 4-8 тижнів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Минулої доби ще понад 123 тис. осіб в Україні було щеплено проти коронавірусної інфекції. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 млн 793 тис. 100 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн 791 тис. 305. Загалом проведено 7 млн 584 тис. 403 щеплення.

Автор: Костянтин Гончаров